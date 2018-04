I seminari Ditedi diventano argomento per una tesi di laurea

TAVAGNACCO – Il Distretto delle Tecnologie Digitali di Tavagnacco, cluster Ict del Friuli Venezia Giulia, è diventato argomento per una tesi discussa nel polo goriziano dell’Università di Udine nell’ambito del corso di laurea in Relazioni Pubbliche. Il neo dottore Loris Celante ha approfondito la capacità di creare business con i seminari divulgativi organizzati dal Ditedi insieme alle aziende affiliate. Un modo per incontrarsi, conoscersi, diffondere la cultura digitale e soprattutto creare le condizioni per avviare opportunità di business.

LA RICERCA DI CELANTE - La tesi di Celante, che come relatore ha avuto il professor Claudio Melchior, ha dimostrato come i seminari divulgativi siano uno strumento concreto ed efficace per generare nuovo lavoro tra le imprese, con tassi di conversione in linea con quelli degli altri strumenti promozionali più quotati. Il risultato è stato dimostrato grazie a interviste effettuate agli affiliati e a sondaggi online somministrati ai partecipanti degli stessi. Oltre al business, la ricerca ha riscontrato come, in generale, siano stati raggiunti altri importanti obiettivi da parte delle aziende, come l'incremento della propria brand awareness, del proprio parco contatti e il miglioramento della propria reputazione.

PRESENTE ANCHE IL PRESIDENTE PEZZETTA - Alla discussione della tesi era presente il presidente del Ditedi Mario Pezzetta, che ha apprezzato particolarmente il lavoro svolto da Celante, che non solo conferma la bontà dei seminari Ditedi come ‘attivatori’ di nuovo business e contatti, ma fornisce anche elementi concreti per quel che riguarda l'organizzazione di futuri seminari divulgativi presso il cluster Ict.