Attivagiovani: un corso gratuito di 100 ore per under 30

UDINE - Il teatro? Una palestra eccezionale per tirare fuori il meglio di sé, scoprire le proprie potenzialità, dare voce al talento, ma anche ai pensieri. E’ da questa consapevolezza che nasce il percorso gratuito, ideato - nell’ambito del programma regionale AttivaGiovani – dalla collaborazione tra Ial Fvg, Comune di Pradamano e Centro Gestalt di Udine. Obiettivo: far ritrovare, attraverso l’espressività e le tecniche legate al teatro, motivazione a quei giovani con meno di trent’anni, che da almeno dodici mesi non hanno all’attivo un’esperienza di lavoro o formativa.

IL CORSO, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, scommette dunque sul talento individuale, con un laboratorio artistico - tra improvvisazione, disciplina e sperimentazione - dove il movimento, la parola, l’immagine e le forme diventano un nuovo stimolo, una fonte di miglioramento personale, un’occasione per mettersi alla prova e orientare la propria vita con consapevolezza e fiducia. Cento ore per conoscersi un po’ meglio, per sviluppare i propri punti di forza e superare le debolezze, grazie non solo al teatro, ma anche alle altre attività previste, come il coaching motivazionale e l’orientamento. Al termine del corso – cui aderiscono anche l’associazione Tarsi Teatro di Pradamano e le cooperative Arteventi e Under Art di Udine – agli allievi sarà riconosciuta una indennità di partecipazione pari a 2,50 euro l’ora, al raggiungimento del 70% della frequenza.

Info e iscrizioni: www.ialweb.it | giorgio.castellarin@ial.fvg.it | 0432.626111.