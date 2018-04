The baby walk: un eschimese in Amazzonia arriva a Udine!

UDINE - The Baby Walk è il nome del sentiero riservato ai bambini nel romanzo ‘Peter Pan nei giardini di Kensington’, di J.M.Barrie. Ma The Baby Walk è oggi anche il nome della compagnia diretta da Liv Ferracchiati, regista e artista trentenne, presentato dalla Biennale Teatro di Venezia fra le rivelazioni dell’edizione 2017. Un eschimese in Amazzonia arriva ora a Teatro Contatto lunedì 23 aprile, al Teatro S. Giorgio di Udine (inizio alle 21), come spettacolo vincitore ex equo del Premio Scenario 2017, come spettacolo capace di evidenziare «il confronto fra la persona transgender e la società. Un lavoro che colpisce per la scelta di una narrazione che rinuncia ai codici interpretativi per raccontare con ironia e delicata sfrontatezza una tematica alla quale aggiunge nuove risonanze» (come spiega la motivazione della giuria del Premio).

COME ORMAI CONSUETUDINE PER IL PUBBLICO DI CONTATTO, al termine dello spettacolo, Liv Ferracchiati e la compagnia incontrano gli spettatori per un confronto sugli stimoli e le questioni sollevate dalla visione. Con grande ironia e in un cortocircuito di citazioni pop anche generazionali e di riferimenti a fenomeni e notizie d’attualità, Liv Ferracchiati porta allora in scena il confronto fra la persona transgender (L’Eschimese, da lei stessa interpretato) e la Società, impersonificata da un coro – gli attori Greta Cappelletti, Laura Dondi, Giacomo Marettelli Priorelli, Alice Raffaelli - che parla attraverso una lingua musicale e ritmata, quasi versificata, all’unisono, utilizza una gestualità scandita, dando vita a una società ipnotica, veloce, superficiale, a rischio standardizzazione. La struttura è quella del ‘link web’, dove l’analogia del pensiero manovra le connessioni, con la possibilità anche di dare vita a un nonsense proprio dell’illogica internettiana.

Info: Udine, Teatro Palamostre, piazzale Paolo Diacono 21, orario: da martedì a sabato ore 17.30 - 19.30 - tel +39 0432 506925, biglietteria@cssudine.it , www.cssudine.it. Prevendita online sul circuito Vivaticket.