Al via l'82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco

TAVAGNACCO - Il 27 aprile prenderà il via l'82^ Festa degli Asparagi di Tavagnacco. Si comincerà alle 18 con l’inaugurazione, alle 19 spazio alle degustazioni. In serata, alle 21, sarà la volta delle selezioni (per la regione Fvg) valide per la 79^ edizione di Miss Italia.

SABATO 28 APRILE si comincerà alle 12.30 con nuove degustazioni. Alle 18 è invece in programma un ‘Laboratorio del gusto’ all’insegna di ‘Asparagi e Ribolla Gialla’, con con Stefano Trinco. Alle 21 si apriranno le danze con Ilaria Ferrarese e i Senso Unico

DOMENICA 29 APRILE chioschi aperti dalle 11.30 con un altro ‘Laboratorio del gusto’: con Olea si parlerà di ‘Asparagi e Olii friulani’. Alle 12 cominceranno le degustazioni. Alle 16 la giornata proseguirà con animazioni e laboratori per bambini curati dall’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 spazio alla musica con ‘Croz ta palut’. Alle 20, invece sarà la volta dell’orchestra Novanta.

LUNEDÌ 30 APRILE, invece si comincerà alle 18, ancora degustazioni. Alle 21, invece, Exes in concerto.

MARTEDÌ 1 MAGGIO le degustazioni cominceranno alle 12.30. Alle 17.30 ci saranno gli Spumats in concerto e alle 21 si ballerà con l’orchestra Renza Glamour.

SABATO 5 MAGGIO aprirà il secondo fine settimana di festeggiamenti. Alle 12.30 inizieranno le degustazioni. Alle 18 un nuovo ‘Laboratorio del gusto’, protagonisti ‘Asparagi e Formaggi Friulani’, con Onaf. Alle 21 è invece in programma un tributo ai Queen con il concerto dei Toys.

DOMENICA 6 MAGGIO alle 12 nuove degustazioni. Più tardi, alle 16, ancora animazioni e laboratori per bambini con l’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 è invece in programma ancora musica itinerante con ‘Acquerelli Friulani’. Alle 20, tutti in pista con l’orchestra Petris e i Solisti.

SABATO 12 MAGGIO si comincerà la giornata sempre alle 12.30 con le degustazioni. Alle 18, con Onav, è previsto un laboratorio del gusto all’insegna di ‘Asparagi e Vini Bianchi’. In serata, alle 21, Nicola Straballo Band in concerto.

DOMENICA 13 MAGGIO, gran finale. La giornata prenderà il via alle alle 11.30 con ‘Tavagnacco incontra Sauris’: il mercatino delle eccellenze saurane ed esibizione musicale dei Pirlvleitars. La giornata proseguirà alle 12 con le degustazioni. Alle 16, in programma ancora animazioni e laboratori per bambini con l’Oratorio Arcobaleno. Alle 17.30 spazio alla musica itinerante con Luna Troublante e alle 20 si balla con l’orchestra Caramel.

L’intero programma è disponibile qui.

Per tutte le informazioni: Facebook | www.protavagnacco.it | info@protavagnacco.it |