Elezioni 29 aprile, aperture straordinarie per duplicati tessere elettorali e carte di identità

UDINE - Domenica 29 aprile, dalle 7 alle 23, i cittadini del Comune di Udine, oltre all'elezione del presidente e del consiglio regionale, saranno chiamati ad eleggere anche il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio Comunale. Per questo motivo il Comune di Udine invita fin da subito i cittadini a controllare di avere tutti i documenti in regola per potersi recare alle urne quel giorno, senza trovarsi all'ultimo minuto a dover affrontare code interminabili per richiedere il rilascio di nuove tessere elettorali.

È OPPORTUNO che tutti i residenti che dovranno votare si accertino già da oggi di possedere la tessera elettorale, di non averla smarrita o deteriorata, che disponga di ancora almeno uno spazio vuoto per il timbro e che sia aggiornata nei dati residenziali. A questo proposito, si ricorda, che non è possibile richiedere una tessera elettorale nuova se quella precedente non ha esaurito gli spazi a disposizione. In caso di smarrimento o deterioramento gli uffici comunali consegneranno un modulo da compilare e verrà richiesta copia del documento di identità dell'interessato, qualora la richiesta venga presentata da un suo delegato. In caso di rilascio di nuova tessera dovrà essere esibita quella con gli spazi esauriti.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, inoltre, ricorda che è bene attaccare fin da subito sulla tessera il talloncino adesivo con i dati aggiornati spedito direttamente a domicilio in caso di cambio di residenza, per evitare di dimenticarlo a casa portando in seggio soltanto la tessera elettorale con i dati non aggiornati. Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari, residenti a Udine, possono votare alle elezioni comunali nel caso in cui abbiano presentato istanza entro il 20 marzo scorso.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI, comunque, è possibile rivolgersi all'ufficio elettorale del Comune di Udine, al primo piano di via Beato Odorico da Pordenone 1, inviando una email all'indirizzo ufficio.elettorale@comune.udine.it o telefonando ai seguenti numeri: 0432 127 2234/2711/2268/2123. Gli uffici sono aperti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, il lunedì pomeriggio anche dalle 15.15 alle 16.45 e il giovedì pomeriggio, ma solo su prenotazione, sempre dalle 15.15 alle 16.45.

NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTI IL VOTO del 29 aprile gli uffici elettorali di via Beato Odorico da Pordenone osserveranno delle aperture straordinarie, proprio per far fronte alle richieste dei cittadini. Per l'emissione di tessere elettorali, gli sportelli saranno aperti anche venerdì 27 e sabato 28 aprile dalle 9 alle 18 e domenica 29 aprile dalle 7 alle 23, ovvero gli stessi orari di apertura dei seggi. Per consentire queste aperture straordinarie, alcuni altri sportelli dell'anagrafe subiranno alcune modifiche negli orari di apertura di altri servizi demografici, che resteranno chiusi lunedì 30 aprile (giorno dello scrutinio) ed, eventualmente in caso di ballottaggio, anche lunedì 14 maggio. Ci si riferisce, in particolare, agli uffici dell’anagrafe (tranne l’ufficio per il rilascio delle carte d’identità che sarà aperto dalle 9 alle 16:45 per le persone già prenotate in quei giorni), agli uffici dello stato civile (tranne che quelli che ricevono le denunce di nascita a di morte) e all’ufficio Elettorale e all’ufficio dei Messi Comunali. Le prestazioni anagrafiche potranno essere richieste comunque agli sportelli ex circoscrizionali 2, Rizzi, e 5 Cussignacco, rispettivamente in via Martignacco 146 e in via Veneto 164.

ALTRE APERTURA STRAORDINARIE, infine, saranno quelle per il rilascio delle carte di identità, soltanto quelle elettroniche e solo per cittadini con emergenze senza documento di identità. Per questi casi gli sportelli saranno aperti anche sabato 28 e domenica 29 aprile dalle 8.30 alle 12.30.