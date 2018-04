‘Non solo bolle’: serata spumeggiante a Cividale

CIVIDALE – Presentato al Vinitaly di Verona un evento friulano di grande interesse enologico. Andrea Spataro, titolare dell’enoteca ‘Tabogan’ di Cividale che opera all’interno del centro commerciale ‘Borc di Cividat’, ha programmato per venerdì 4 maggio, con inizio alle 18, nel monastero di S. Maria in Valle, nel cuore medievale della città ducale, una degustazione denominata ‘Non solo bolle’ che vedrà schierati 22 prestigiosi marchi di aziende vinicole regionali, nazionali e internazionali produttrici sia di spumanti che di malvasie.

DUE PRODOTTI DI GRAN SUCCESSO in questo momento poiché attraggono l’interesse dei mercati per la accresciuta qualità raggiunta. Mentre è ben noto il fenomeno commerciale delle bollicine italiane, si registra ultimamente una crescente domanda di malvasia istriana, vitigno coltivato sia in Istria e Dalmazia che in Fvg.

A CIVIDALE, nella superba cornice del chiostro del più antico monastero friulano recentemente ristrutturato a cura dell’amministrazione comunale, si potranno degustare le malvasie di Prelac, Kozlovic, Klenart, Pietra (Istria croata) e, per il Friuli, di Simon di Brazzan, Ronco dei Tassi, Cantina Produttori di Cormons, Pascolo, Casella, Schioppetto, Ermacora e Magnas.

PASSANDO AGLI SPUMANTI, l’offerta si fa ancora più ampia. Il Friuli VG sarà rappresentato dalle aziende Guerra Albano, Dorigo, Bastianich, Rodaro, Grudina, de Claricini, Teresa Raiz, Collavini, Castello di Spessa, Piè di mont, Castello di Buttrio, Villa Parens, Luisa, Il Roncal. Il resto d’Italia avrà come esponenti Donna Fugata (Sicilia), Frescobaldi (Toscana), Rocche dei Manzoni (Piemonte), Moser (Trento), Monsupello (Oltrepò Pavese), Haderburg (Alto Adige), Le Mascherine Franciacorta (Brescia), Umberto Bortolotti (Valdobbiadene). Dall’estero avremo Bjana (Slovenia) e Champagne Bollinger (Francia).

NELLA CIRCOSTANZA, OLTRE AI CALICI, SI POTRÀ PURE DEGUSTARE prodotti gastronomici del Friuli orientale offerti dagli Agriturismi Breg e Monte del Re, ristoranti Al Fortino, La Terrazza, Baldovino, Dominissini, Al Ponte, e inoltre specialità di Latterie di Cividale, Paolino, Gubana Giuditta Teresa, entoeca Tabogan.

NON MANCHERANNO INTRATTENIMENTI MUSICALI con il duo acustico 4B di Giuliano e Alessio Velliscig e pure un’esibizione di flamenco a cura di Federica Copetti e Claudia Pozzan. Il costo del biglietto di ingresso è di 30 euro. Prenotazioni, prevendita e informazioni al n. 3406230594.