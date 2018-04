Gli eventi in programma giovedì 19 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 19 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Preludio a un bacio. Reading + musica

Serata speciale alla Libreria Moderna Udinese (via Cavour 13, Udine), il 19 aprile, dalle 18.15 è in programma un reading + musica intorno al recente romanzo di Tony Laudadio, ‘Preludio a un bacio’: tra le pagine e il sax di Tony Laudadio, ci saranno le letture di Alessandro Maione.

‘Letture da mangiare’

Anche questa settimana, per il ciclo ‘Letture da mangiare’, riparte inoltre il programma di laboratori di cucina in inglese per la preparazione a crudo e la degustazione di tipici dessert inglesi. L'appuntamento è per giovedì 19, sempre alle 17, nella biblioteca di via Joppi 68 (tel. 0432 235631). La partecipazione agli incontri è libera e gratuita per i bambini dai 5 ai 10 anni previa prenotazione presso la biblioteca di quartiere in cui si svolgono i rispettivi laboratori per un numero massimo di 10 iscritti. Vista la natura dei laboratori, si richiede alle famiglie di comunicare tempestivamente la presenza di allergie o intolleranze alimentari, al fine di poter calibrare al meglio la proposta alimentare. Tutti i dessert sono preparati con alimenti rigorosamente biologici senza l’impiego di zucchero, né di prodotti a base di glutine. La presenza di alimenti di origine animale è limitata allo yogurt.

‘Pagine al vento’

Giovedì 19 aprile alle 17, per il ciclo ‘Pagine al vento’, torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di via Piemonte 84/7. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

4^ edizione della Festa del libro

L’Istituto Comprensivo di Fagagna, in collaborazione con il Comitato genitori, il Comune, la Biblioteca, la Libreria W.Meister, la Libreria Pecora nera e Damatrà, organizza la 4^ edizione della Festa del libro. Numerose iniziative, avviate fin dall'inizio dell'anno e che vedono coinvolte tre scuole dell'Infanzia, tre della primaria e la secondaria, confluiranno nelle giornate del 18, 19 e 20 di aprile. I dettagli, qui.

Musicando

Anche quest’anno la Banda Primavera di Rivignano promuove l’iniziativa ‘Musicando: percorsi di Musica tra Didattica, Arte e Cultura’, che si terrà a Rivignano dal 19 al 21 aprile. Maggiori info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20180413-502849