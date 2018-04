Elezioni, a Udine in arrivo Giorgia Meloni

UDINE – Dopo Salvini, Di Maio, Gelmini, Di Stefano e Gentiloni tocca a Fratelli d’Italia far arrivare in Friuli Venezia Giulia una big della politica nazionale. Venerdì 20 aprile Giorgia Meloni arriverà in regione, incontrando i cittadini alle 16 in piazza XX settembre, a palazzo Kechler. Scontato il suo sostegno ai candidati del centrodestra Fedriga (per la Regione) e Fontanini (per il Comune di Udine). Sarà l'occasione per chiedere anche a lei un parere sulla situazione che si sta venendo a creare a Roma dopo il mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo affidato a Casellati.

LA PROSSIMA SETTIMANA ALTRI BIG IN ARRIVO - La leader di FdI tornerà in Friuli Venezia Giulia anche la settimana successiva, giovedì 26 aprile, quando farà tappa a Sacile. Nei prossimi giorni in Fvg tornerà Matteo Salvini e dovrebbe arrivare anche Mara Carfagna.