Dopo la prima fortunata edizione, torna a Udine lo Styria Food Festival

UDINE - Tutto è pronto a Udine per l'arrivo delle prelibatezze e specialità gastronomiche della Stiria, che dal 27 aprile al 1 maggio saranno ospitate in piazza I maggio in occasione della seconda edizione dello ‘Stiria Food Festival’. Chi vorrà assaggiare wienerschnitzel, wurstel, crauti, krapfen, strudel e ovviamente l'immancabile birra potrà farlo nel piccolo villaggio che verrà allestito in Giardin Grande per accogliere nel migliore dei modi le tipicità d'oltralpe.

Si comincia il 27 aprile dalle 16 all’1 di notte. Sabato 28 aprile (e lunedì 30) cucine aperte già dalle 11, sempre fino all’una. Domenica 29 (e il primo maggio), stesso orario d apertura ma gli stand chiuderanno un po’ prima, alle 23.30.