È di Udine il vincitore del concorso internazionale di design targato Cristalplant

UDINE - Classe 1995, udinese, Lorenzo Mariotti è il giovane designer vincitore del Cristalplant® design Contest, concorso internazionale giunto alla sua decima edizione. A decretare il vincitore, per la categoria ‘lavamano da parete e da appoggio’, è stata una giuria di massimi esperti del settore dell’architettura, del design e della comunicazione, durante la cerimonia di premiazione avvenuta nella serata del 18 aprile, nel prestigioso contesto del Fuori Salone, a Brera (Milano).

UN CONCORSO INTERNAZIONALE - Lorenzo è stato scelto fra oltre 500 i progetti, provenienti da tutte le parti del mondo, in gara per aggiudicarsi il primo premio del noto concorso di design, organizzato dall’azienda Cristalplant® che quest’anno si è avvalsa della collaborazione di un importante partner come Falper, ambasciatore del ‘Made in Italy’. Credendo fortemente nella potenza comunicativa dei prodotti e nella ricerca dell’equilibrio tra estetica, user experience e vincoli progettuali, Lorenzo ha deciso di iscriversi al Politecnico di Milano dove è tuttora studente del corso di Design del Prodotto. Un ambiente dinamico ed estremamente formativo che gli ha permesso di entrare in contatto con un mix di competenze interdisciplinari e una cultura del progetto unica.

PAROLA AL DESIGNER - «Volevo qualcosa di non statico che potesse rappresentare il movimento - ha spiegato Lorenzo durante la cerimonia di premiazione - così sono partito dall’idea di tradurre in progettualità il significato metaforico dell’oltre, un antico recipiente di liquidi in grado di adattarsi alla forma alla superficie cui veniva posato». Nasce così un componente d’arredo sinuoso e iconico, capace di superare i paradigmi del tempo esaltando le proprietà del materiale Cristalplant® quali versatilità, resistenza e piacevolezza al tatto e alla vista.