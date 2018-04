Homepage Festival: Cosmo a Udine per ‘La festa in Castello’

UDINE - Annunciato oggi ‘La Festa in Castello’, il nuovo evento dedicato alla nuova scena musicale italiana in programma a Udine nel piazzale del Castello, il luogo simbolo del capoluogo friulano, ideato da Homepage Festival – l’associazione culturale udinese che pone l’aggregazione giovanile al centro di tutti i propri progetti artistici e svela così il grande evento dell’edizione 2018, che partirà il 4 maggio con appuntamenti su tutto il territorio regionale – in collaborazione con l’agenzia VignaPR e il Comune di Udine.

L’EVENTO - Considerato l’innovatore del pop italiano con uno stile unico e inconfondibile che fa convivere la canzone d’autore alla musica da club, è uno tra i più importanti e apprezzati cantautori della nuova scena musicale: è Cosmo, il grande protagonista de ‘La Festa in Castello’ che si terrà venerdì 13 luglio (inizio alle 20) al Castello di Udine e ospiterà sul palco, prima del concerto di Cosmo, altri due nomi del nuovo panorama musicale italiano, che verranno annunciati nelle prossime settimane. I biglietti (ingresso unico euro 18 più diritti di prevendita) per il nuovo concerto saranno disponibili dalle 10 di venerdì 20 aprile online sul circuito ufficiale Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

COSMO è un musicista che gioca sulle due anime artistiche del deejay e producer: la canzone d’autore e la musica da club, finalmente fusi in uno stile unico e originale. Da tutti considerato ‘il miglior live del momento’, quello di Cosmo è uno show particolarissimo, enfatizzato anche da un set up di luci molto diverso e lontano da quello dei normali concerti pop. L'idea, infatti, non è tanto quella di illuminare i musicisti, ma far sì che appaiano e scompaiano di continuo fino a mettere al centro la musica, la vera protagonista degli show del Cosmotronic Tour, e quasi provare a disorientare il pubblico. Guardare fissi il palco non è obbligatorio. Provare a perdersi nel flusso delle tracce di Cosmotronic invece sì. A gennaio è uscito ‘Cosmotronic’, il suo terzo album che prosegue e amplifica il percorso cominciato con L’ultima festa, certificato disco d’oro, che nel 2016 l’ha reso uno dei nomi più caldi della nuova musica italiana e ora l’ha consacrato come una delle eccellenze della musica italiana, anche in Europa, con un tour sold out nei principali club italiani e di diverse capitali europee. Osare è la parola d’ordine di Cosmo, che in questo nuovo lavoro ha deciso di prendere strade ancora più impervie e coraggiose con testi che raccontano il mondo esterno in modo personale e diretto, uniti ai bpm sempre più elevati della musica elettronica. Mentre il nuovo singolo ‘Quando ho incontrato te’ si sta affermando tra i brani più trasmessi dalle radio, la prima parte del tour nei super club di tutta Italia (oltre 25.000 i biglietti venduti!) si avvia alla conclusione con uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: Cosmo porterà infatti il suo spettacolare live anche al concerto del Primo Maggio a Roma, assieme ai migliori artisti italiani e internazionali del momento. Il nuovo format ‘La festa in Castello’, dedicato alla nuova scena musicale italiana, è un evento organizzato dall’associazione culturale Homepage Festival in collaborazione con l’agenzia VignaPR e il Comune di Udine.

Info sul sito www.homepagefestival.com