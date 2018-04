Auto contro moto: il centauro 'fa un volo' di 3 metri e finisce all'ospedale

REANA DEL ROJALE - Incidente fra un’automobile e una motocicletta nella mattina del 19 aprile. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato sbalzato di tre metri rispetto al punto dell’impatto.

LA RICHIESTA DI AIUTO - La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivata poco dopo le 12.30. Il sinistro, le cui dinamiche sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto in localita Vergnacco, nel comune Reana del Rojale, lungo via San Marco all’altezza della pasticceria. Dalla centrale Sore - sala operativa regionale di emergenza - è stata inviata sul posto un’ambulanza, in codice giallo.

I SOCCORSI - Dalla base di Campoformido è partito anche l’elisoccorso. Il motociclista, all’arrivo dei sanitari, si trovava a terra, ed era cosciente. Dopo una prima valutazione il ferito è stato portato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Udine. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.