Alla guida ubriaco, manda all'ospedale il conducente di un'altra auto

TORREANO – Guidava nonostante avesse nel sangue una quantità di alcol quattro volte superiore al limite consentito (2.11 anziché 0.5). Non è un caso se l’auto su cui viaggiava, un'Alfa Romeo Giulietta, ha invaso la corsia opposta andando addosso a una Peugeot 206. L’incidente è avvenuto mercoledì sera in via delle Cave, a Torreano di Cividale.

Nonostante i due veicoli siano andati quasi completamente distrutti, le condizioni dei due conducenti non sarebbero preoccupanti. Ad avere la peggio è stato il 27enne che si trovava sulla Peugeot 206, residente a Cividale, soccorso dal personale del 118 e portato, a bordo di un’ambulanza, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Solo qualche ferita per il 64enne di Torreano a bordo dell’Alfa Romeo.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia del Commissariato di Cividale, che dopo aver sottoposto il 64enne all’alcoltest, l’hanno denunciato per guida in stato d'ebbrezza e per lesioni stradali colpose. Problemi anche l’altra persona coinvolta nell’incidente, visto che l’assicurazione della Peugeot era scaduta. L’auto, per questo motivo, è stata sequestrata.