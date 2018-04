Fiamme nell’allevamento di trote: danni ingenti

BAGNARIA ARSA – Un incendio è scoppiato nella notte tra mercoledì e giovedì nell’allevamento di trote ‘Agrifish’ di Castions delle Mura, a Bagnaria Arsa. I danni sarebbero ingenti, soprattutto per quanto riguarda i macchinari per la distribuzione automatica del mangime. A darne notizia è il Gazzettino.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli, che sono al lavoro per ricostruire le cause del rogo. E’ probabile che tutto sia stato provocato da un guasto nell’impianto elettrico. Il capannone dove si sono sviluppate le fiamme è stato dichiarato inagibile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villa Vicentina. Non ci sono stati feriti, né tra gli uomini né tra gli animali.