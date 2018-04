‘Together for young people!’: parte il progetto per promuovere il benessere dei giovani

CIVIDALE - «L’amministrazione comunale ha da sempre a cuore il percorso di crescita dei giovani studenti della propria cittadina», spiega l’assessore della città ducale Giuseppe Ruolo, che annuncia l’avvio del progetto Together for young people, un corso gratuito articolato in 5 incontri per insegnanti, educatori e genitori sostenuto da un contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. «L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il locale Istituto Comprensivo, l'Istituto di istruzione superiore ‘P. D'Aquileia’ e il Convitto Nazionale ‘P. Diacono’, sotto la regia del dott. Gabriele Felci – continua Ruolo – e ha la finalità di creare una sinergia tra varie realtà del territorio, mettendo in contatto il mondo della scuola con quello dello sport al fine di confrontare e unificare modalità educative diverse».

IL PROGETTO prevede la realizzazione di attività quali percorsi educativi e di socializzazione nelle classi finalizzati a sviluppare un clima accogliente e di fiducia; attività formative e informative congiunte tra insegnanti degli istituti coinvolti, operatori comunali, educatori parrocchiali e referenti delle associazioni sportive operanti sul territorio; monitoraggio sulla percezione da parte degli studenti del proprio benessere nel proprio ambiente educativo e sportivo; iniziative ludico/didattiche e sportive realizzate di concerto con le associazioni locali.

GLI APPUNTAMENTI FORMATIVI verranno seguiti da professionisti della pedagogia, psicologia e psicoterapia: Francesco Milanese (mediatore famigliare e consulente), Andrea Mian (psicologo e psicoterapeuta, specializzato in prevenzione delle azioni giovanili a rischio), Paola Marangon (formatrice e consulente educativa, esperta nella gestione di progetti di sostegno alla genitorialità), Daniele Fedeli (professione associato di pedagogia speciale) e Cristiano Crescentini (ricercatore in psicobiologia e psicologia fisiologica).

I CORSI avranno sede presso l’aula magna della scuola secondaria «Elvira e Amalia Piccoli» sita in via Udine 15/2, con il primo incontro in data venerdì 27 aprile alle 18. È possibile iscriversi gratuitamente al corso entro il 24 aprile ( anche solo per gli incontri di proprio interesse) compilando la scheda di iscrizione online presente sul sito del Comune di Cividale, sui siti internet delle scuole o su www.irss.it. È altresì possibile iscriversi tramite compilazione del modulo cartaceo presente presso le segreterie delle scuole organizzatrici.