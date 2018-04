Giornata mondiale del gioco: il Comune cerca partner

UDINE - Ritorna, anche nel 2018, la Giornata Mondiale del Gioco, l’evento promosso dal 1999 dall’Associazione internazionale delle ludoteche. Sabato 26 maggio dalle 16 alle 20 diverse location del centro storico daranno vita a un grande evento che farà di Udine una vera e propria ‘capitale del gioco’ per riaffermare il diritto al gioco sancito dall’articolo 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Proprio in quest’ottica l’amministrazione comunale cerca partner interessati a proporre attività di carattere ludico rivolte alla cittadinanza.

LA PARTECIPAZIONE È APERTA a iniziative di soggetti pubblici e privati (enti, scuole, associazioni, aziende) in grado di gestire in autonomia e autosufficienza attività significative quali incontri, laboratori, workshop, esposizioni, proiezioni, giochi, animazioni, proposte ludico-sportive e altre forme di collaborazione. Le proposte, che dovranno essere gratuite, potranno spaziare tra numerose possibilità: dai giocattoli ai giochi di società e all’aperto, dai giochi sportivi ai videogiochi fino alle iniziative divulgative, come esposizioni, conferenze e dibattiti. Le diverse iniziative saranno ospitate nelle vie e nelle piazze del centro storico cittadino, in castello, nel giardino del Torso e all’interno della Ludoteca comunale.

LA GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO sarà anche l'occasione per promuovere la campagna informativa relativa al progetto ‘The Smart Play – La mossa vincente’, promosso dal Comune di Udine con finanziamento regionale, volto a ridurre l’offerta del gioco d’azzardo lecito e a promuovere una cultura del gioco positivo. L’idea che dà vita al progetto è il riconoscimento del gioco sano come bene relazionale capace di fungere da anticorpo al gioco d’azzardo patologico.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE potranno essere inviate, entro il 2 maggio, tramite un apposito modulo, scaricabile dal sito www.comune.udine.gov.it. Per informazioni ci si può rivolgere all’Unità Operativa Ludobus, tel. 0432 1272 687-677, e-mail: ludoteca@comune.udine.it, paolo.munini@comune.udine.it