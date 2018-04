Elezioni regionali: nel centrodestra comincia il toto-nomi per la giunta

UDINE - Sicuro di vincere. Ma anche consapevole che il difficile comincerà il giorno dopo, quando bisognerà cominciare e delineare gli assetti dell’esecutivo regionale. Un argomento che il candidato presidente del centrodestra, Massimiliano Fedriga, ha volutamente congelato. La scelta degli assessori sarà infatti subordinata al risultato elettorale delle singole forze della coalizione. La speranza della Lega, a cominciare dal leader nazionale, Matteo Salvini, è che la forbice con Forza Italia si possa ulteriormente allargare. Un ulteriore successo del Carroccio a scapito degli azzurri consentirebbe ai leghisti di sedersi al tavolo della trattativa per la formazione della giunta in posizione di favore.

IL NODO RICCARDI - Tutto congelato, si diceva. Compresa l’ipotesi di Riccardo Riccardi alla vice presidenza. Per lui un riconoscimento politico è dato per scontato, ma non è detto che si tratti di una collocazione all’interno della futura giunta. E gli avversari di questa ipotesi si annidano anche dentro il suo partito. Riccardi potrebbe cioè pagare il fatto di vedersi riconosciuto un ruolo di prestigio senza però correre alle regionali. La via di fuga potrebbe chiamarsi terza corsia, dove il capogruppo uscente di FI potrebbe essere nominato commissario. Ma i grattacapi di Fedriga sono ben altri. E concernono la considerazione che a fronte di un boom elettorale del centrodestra non sia supportato da un’elevata qualità amministrativa degli eletti.

SOLO ASSESSORI ESTERNI? - Da qui la sua intenzione, come ha avuto già modo di riferire, che la giunta si avvarrà di figure e sterne e che, in ogni caso, gli assessori pescati dal Consiglio regionale dovranno dimettersi dallo stesso. La caccia a esperti della società civile è cominciata, ma rimane ancora nel più stretto riserbo. Tra i nomi che circolano c’è quello di Lionello Barbina, cui sarebbe stata offerto il difficile referato della Sanità regionale, che il centrodestra desidera se non rivoltare come un calzino perlomeno rivisitare a fondo. Tra gli assessori da pescare tra quelli che alla vigilia vengono dati per sicuri eletti si fanno i nomi di Sergio Bini, che potrebbe essere dirottato alle Attività produttive, del leghista Stefano Mazzolini, che punta al Turismo e dell’azzurro Piero Mauro Zanin. Un posto al sole potrebbe ottenerlo, in caso di elezione, anche Marco Quai, e la triestina Federica Seganti. L’ex sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, potrebbe essere destinato alla presidenza del Consiglio regionale.

IL RUOLO DI AR E FDI - Più complicata la scelta tra gli eletti della Lega dove i pretendenti sono tanti e dove è difficile prevedere quali saranno gli eletti. Si tratterà di una gara dentro dall’esito tutt’altro che scontato (basti pensare ai tanti amministratori in lista e alle rappresentanze territoriali) e dove non mancheranno sicuramente le sorprese. Difficile anche fare ipotesi sui possibili assessori da scegliere dentro Autonomia responsabile e Fratelli d’Italia. Alessandro Colautti spera di essere il primo degli eletti in Ar per far pesare poi il suo background amministrativo in chiave giunta. In FdI in pole position c’è il segretario regionale, Fabio Scoccimartro, tra i possibili esterni (non è in lista) graditi a Fedriga.