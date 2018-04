Tamponamento tra via Birago e via Cormor Alto: un ferito

UDINE – Incidente stradale, nel pomeriggio di giovedì 19 aprile, a Udine, all’incrocio tra le vie Dalmazio Birago e Cormor Alto. A scontrarsi, poco dopo le 15, sono state una Fiat Punto condotta da un 21enne di Mereto di Tomba e una Ford Fiesta con alla guida un 42enne di Pasian di Prato. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118. L’uomo è stato portato in pronto soccorso da un’ambulanza.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Da quanto riferito, entrambi i veicoli percorrevano via Birago provenienti da viale Venezia quando, all’intersezione con via Cormor Alto la Punto ha tamponato la Fiesta.