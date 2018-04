Gli eventi in programma venerdì 20 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Ceghedaccio

Molte sono le sorprese che l’organizzazione ha ideato, a cominciare da uno spettacolo pirotecnico e musica anni 70/80, realizzato in collaborazione con la rinomata azienda friulana Piroblù fissato per le 21.25 nel parcheggio della fiera di Udine antistante il padiglione 6 che darà ufficialmente il via alla 25^ edizione di Ceghedaccio, accendendo la miccia del divertimento. Dalle 20 alle 21.20, per chi lo desidera, ci sarà un ricco AperiCena. I dettagli, qui.

Apre il Feff

Una grande festa del cinema popolare non può che aprirsi con una grande festa popolare. Venerdì 20 aprile alle 21, mentre i riflettori del Teatro Nuovo illumineranno l’Opening Night del Far East Film Festival 20, i led rossi di via Mercatovecchio e della Loggia del Lionello illumineranno lo spettacolo d’apertura dei Feff Events. Maggiori info, qui.

Streeat® Food Truck Festival ritorna a Udine

La carovana del Streeat Food Truck Festival, con i suoi colori e profumi, si prepara a ritornare a grande richiesta a Udine, dal 20 al 22 aprile, nella splendida cornice del Giardin Grande di Piazza Primo Maggio, per quella che è la 5° edizione del festival in città. Maggiori info, qui.

Diecipiù

Una grande firma del giornalismo rock, Massimo Cotto, e una grande firma della canzone d’autore, Piero Sidoti. Il secondo capitolo di Diecipiù, la rassegna di scuola-teatro fortemente voluta e ideata proprio da Sidoti, si apre così: uno spettacolo, Col tempo sai/Avec le temps, che venerdì 20 aprile alle 21 unirà Cotto e Sidoti sul palco dell’Auditorium di Talmassons. Maggiori info, qui.

4^ edizione della Festa del libro

L’Istituto Comprensivo di Fagagna, in collaborazione con il Comitato genitori, il Comune, la Biblioteca, la Libreria W.Meister, la Libreria Pecora nera e Damatrà, organizza la 4^ edizione della Festa del libro. Numerose iniziative, avviate fin dall'inizio dell'anno e che vedono coinvolte tre scuole dell'Infanzia, tre della primaria e la secondaria, confluiranno nelle giornate del 18, 19 e 20 di aprile. I dettagli, qui.

Musicando

Anche quest’anno la Banda Primavera di Rivignano promuove l’iniziativa ‘Musicando: percorsi di Musica tra Didattica, Arte e Cultura’, che si terrà a Rivignano dal 19 al 21 aprile. Maggiori info, qui.

Amici della Musica di Udine

È uno dei momenti clou della novantaseiesima stagione degli Amici della Musica di Udine e si preannuncia sold out. Il recital che Philippe Entremont terrà venerdì prossimo 20 aprile, a chiusura del cartellone al Palamostre, rappresenta infatti uno straordinario momento musicale.