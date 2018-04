Acquista una playstation 4 su internet, ma è una truffa

MOGGIO UDINESE – Aveva comprato una playstation 4 su internet, pagandola solo 75 euro. Un affare. Peccato che si trattasse di una truffa, con l’apparecchiatura elettronica che non è mai arrivata a destinazione. E così un 25enne di Moggio Udinese è stato costretto a rivolgersi ai carabinieri della locale stazione, denunciando l’accaduto.

I militari dell’Arma, dopo le indagini del caso, hanno rintracciato un 26enne napoletano, pluripregiudicato, già noto per aver messo in atto analoghe truffe. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà per il reato di truffa. Il fatto è stato denunciato lo scorso 27 marzo.