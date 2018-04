Banche Venete, Federconsumatori Udine convoca i risparmiatori

UDINE - Due assemblee, entrambe nel pomeriggio di lunedì 23 aprile, per fare chiarezza sulle prospettive di risarcimento dei risparmiatori colpiti dal crac delle banche venete e sull’operatività del fondo di risarcimento varato dalla Finanziaria 2017, di cui si attende ancora l’emanazione del regolamento attuativo. A convocarle Federconsumatori Udine, che nella vicenda ha dato informazioni e assistenza a ben 2.700 risparmiatori in provincia, 1.100 dei quali hanno presentato istanza di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa attraverso l’associazione.

LE ASSEMBLEE, sdoppiate proprio per l’elevato numero di presenze attese, si terranno al teatro Palamostre, la prima dalle 16.30 alle 18.30, la seconda dalle 18.45 alle 20.45. «Riteniamo doveroso – spiega il presidente provinciale Wanni Ferrari – cercare di fare chiarezza rispetto alle informazioni e alle notizie spesso contraddittorie che arrivano ai consumatori, in particolare sulle scadenze dei termini per le domande di ammissione ai crediti e sulla prossima operatività, peraltro continuamente rinviata, del fondo di ristoro per gli azionisti colpiti da danno ingiusto, questione sulla quale Federconsumatori è in costante contatto con il Governo. Grazie anche alla presenza dei rappresentanti della nostra consulta giuridica nazionale, l’appuntamento di lunedì sarà l’occasione per vagliare tutte le possibili ulteriori azioni di tutela e le procedure necessarie a metterle in atto». A margine delle assemblee, nel foyer del teatro, sarà attivo anche un banchetto per la raccolta delle firme a sostegno della petizione promossa da Federconsumatori per l’abbattimento degli oneri di sistema che gravano pesantemente sul costo delle bollette elettriche.