Comune di Udine vincitore di un progetto per la lotta al gioco d'azzardo

UDINE - Promuovere una cultura del gioco positiva disincentivando l'uso di macchinette per il gioco d'azzardo. Sono queste le azioni per cui il Comune di Udine è risultato vincitore di un progetto presentato nell’ambito del Piano Operativo Regionale 2017 – Gioco d’Azzardo Patologico e che sarà quindi finanziato con 50 mila euro. Il bando era rivolto a tutti i Comuni e le Unioni Territoriali Intercomunali del Friuli Venezia Giulia e prevedeva complessivamente l’importo di 100 mila euro. L’idea che dà vita al progetto, denominato 'The Smart Play – La mossa giusta', predisposto dall’ufficio Ludobus di palazzo D'Aronco, è il riconoscimento del 'gioco sano – si legge – quale bene relazionale capace di fungere da anticorpo alla degenerazione rappresentata dal gioco d’azzardo patologico'.

Gli obiettivi principali delle azioni pensate dagli uffici comunali sono, in sintesi, la riduzione dell’offerta di gioco d’azzardo attraverso la diminuzione della presenza di apparecchi per il gioco lecito attraverso la promozione di una cultura del gioco positivo con l’incremento dell’offerta di giochi intelligenti e di luoghi che ne dispongono. Gli esercenti che aderiranno al progetto verranno forniti di un set di giochi da tavolo appositamente studiato da proporre ai propri clienti e la rete dei locali virtuosi sarà identificata da un adesivo con il logo del progetto. Sarà inoltre promossa un’incisiva campagna informativa e promozionale rivolta alla cittadinanza, da svolgersi in particolare durante la Giornata Mondiale del Gioco, che quest'anno si terrà il 26 maggio. Anche le scuole saranno coinvolte, con un’azione educativa specifica rivolta sia ai docenti, sia agli studenti.

A questo proposito, lo ricordiamo, il Comune di Udine ha anche già approvato, primo in regione, il regolamento comunale, entrato in vigore il 30 aprile scorso, sulle sale da gioco, che contiene, tra l’altro, forme premiali per gli esercizi commerciali e per i gestori dei circoli privati che sceglieranno di non installare o di rimuovere gli apparecchi per il gioco lecito. Il progetto risultato vincitore sarà ora gestito direttamente dal Comune, che svolgerà funzioni di coordinamento e organizzazione delle attività, con la collaborazione di vari servizi, enti e associazioni operanti sul territorio e a livello nazionale. L’adesione al progetto è aperta anche ad altri partner che ne condividono le finalità. Per informazioni Comune di Udine, U.O. Ludobus, tel. 0432 1272 687-796, e-mail: paolo.munini@comune.udine.it, ludoteca@comune.udine.it