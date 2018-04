Gli eventi in programma sabato 21 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 21 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Far East Film Festival

Ventesima edizione, a Udine dal 20 al 28 aprile, per il Feff. Per 9 giorni il capoluogo friulano si trasformerà ancora una volta nell’epicentro europeo del cinema asiatico. 9 giorni di film e di incontri, al Teatro Nuovo e al Visionario, 9 giorni di eventi, disseminati nel cuore della città, per continuare a scoprire le somiglianze nelle differenze e le differenze nelle somiglianze. Per continuare a sommare persone e passione. Maggiori info, qui.

Streeat® Food Truck Festival ritorna a Udine

La carovana del Streeat Food Truck Festival, con i suoi colori e profumi, si prepara a ritornare a grande richiesta a Udine, dal 20 al 22 aprile, nella splendida cornice del Giardin Grande di Piazza Primo Maggio, per quella che è la 5° edizione del festival in città. Maggiori info, qui.

Una prima serale per la rassegna Teatro di primavera

Con un'attesa prima serale torna questa settimana ’Teatro di primavera’, l'ormai tradizionale rassegna di spettacoli teatrali nei quartieri, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Sabato 21 aprile alle 20.45 lo Spazio Venezia di via Stuparich 3 (laterale di viale Venezia) ospiterà la commedia brillante in lingua friulana ‘Miôr i totui che no i titui’ messa in scena dalla compagnia teatrale ‘Lis Anforis’ di Sevegliano per la regia di Loris Narduzzi. Con questo spettacolo l’autore e sceneggiatore Renato Sclauzero racconta in due atti, attraverso sette simpatici personaggi, la vicenda di ‘Fonso’, vittima di un matrimonio sbagliato e preso di mira, oltre che dalla moglie, anche dalla cognata e dalla figliastra. Lo spettacolo è realizzato a cura dell'associazione culturale Espressione Est di Udine con la collaborazione dell’associazione di volontariato Venezia. Ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma, Riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717 – www.agenda.udine.it).

‘Agenzia investivativa’

La compagnia ‘Teatromania’ onlus anche quest’anno propone una esilarante commedia con scopi benefici. Sabato 21 aprile e domenica 22, alle 20.30, al Teatro Palamostre di Udine, Ciro Navarra porta in scena ’Agenzia investivativa’, due atti comici di Samy Fayad. Il ricavato sarà devoluto alla Residenza per persone con handicap gravi e gravissimi di via Gervasutta di Udine.

Musicando

Anche quest’anno la Banda Primavera di Rivignano promuove l’iniziativa ‘Musicando: percorsi di Musica tra Didattica, Arte e Cultura’, che si terrà a Rivignano dal 19 al 21 aprile. Maggiori info, qui.

Diecipiù

Una grande firma del giornalismo rock, Massimo Cotto, e una grande firma della canzone d’autore, Piero Sidoti. Il secondo capitolo di Diecipiù, la rassegna di scuola-teatro fortemente voluta e ideata proprio da Sidoti, si apre così: un incontro con gli studenti, fissato per sabato 21 aprile alle 11 all’Auditorium delle Grazie di Udine, che vedrà Cotto e Sidoti affrontare il tema del bullismo (La parola che offende, la parola che difende). maggiori info, qui.

Viaggio musicale insolito

l prossimo Salotto Musicale del Fvg, in scena in Villa Aurora (via Diaz 47) sabato 21 aprile alle 21, s’intitola «…benché nero», un’originale raccolta di brani ispirati al sogno e alla notte, da Crumb a Palmer, da Riley a Stroppa, con un doveroso omaggio a Debussy. Tutte le info, qui.

Miôr stâ cul mâl ca si à

Ritorna a Osoppo (sabato 21 aprile, alle 20.45) la Compagnia Drin e Delaide di Rivignano - Teor con la commedia teatrale in lingua friulana ‘Miôr stâ cul mâl ca si à’. Per saperne di più, qui.