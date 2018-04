Gli eventi in programma domenica 22 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Far East Film Festival

Ventesima edizione, a Udine dal 20 al 28 aprile, per il Feff. Per 9 giorni il capoluogo friulano si trasformerà ancora una volta nell’epicentro europeo del cinema asiatico. 9 giorni di film e di incontri, al Teatro Nuovo e al Visionario, 9 giorni di eventi, disseminati nel cuore della città, per continuare a scoprire le somiglianze nelle differenze e le differenze nelle somiglianze. Per continuare a sommare persone e passione. Maggiori info, qui.

‘Giornata mondiale della terra’ al Lago di Cornino

Il 22 aprile, la giornata, particolarmente ricca di proposte, si aprirà alle 11, al centro visite, con una conferenza di Tiziano Fiorenza, stimato erpetologo, che parlerà dei rettili e degli anfibi della riserva. Alle 14.30, invece, conferenza introduttiva ed escursione con il geologo Andrea Mocchiutti mentre nel pomeriggio, alle 16.30, conferenza della biologa Morena Tinon sugli aspetti vegetazionali delle acque della riserva. Tutti i dettagli, qui.

Enoarmonie

Evento clou nell’ambito della rassegna musicale ‘Enoarmonie’, promossa dall'Associazione Sergio Gaggia di Cividale del Friuli e sostenuta dalla Regione Fvg, dalle Fondazioni Friuli e Antonveneta e dalla Banca Popolare di Cividale. Durante il penultimo appuntamento, in programma domenica 22 aprile, alle 18, nella splendida chiesa di San Francesco, a Cividale, si esibiranno alcuni musicisti provenienti dal famoso Festival di Cluny, una novità assoluta per la Gaggia. Sarà anche presentata una selezione di due eccellenti vini rossi e un bianco corposo, produzione dell'azienda della Borgogna ‘Domaine Guillot-Broux’: un inedito ed eccezionale gemellaggio, dunque, con la regione francese più nota per la produzione di ottimi vini.

‘Risveglio dei motori’

l Club friulano veicoli d'epoca riapre l'attività sociale con il tradizionale raduno 'Risveglio dei motori» che, previsto in un primo tempo per domenica 15 aprile, è stato posticipato a domenica 22 per farlo coincidere con la Festa dei fiori di Premariacco dove è prevista la partenza alle 9.30. Sono iscritte oltre 40 vetture dei collezionisti soci che percorreranno un tratto del confine orientale. maggiori dettagli, qui.

‘Carmina Nova. Ad cantum leticiae’

S’intitola ‘Carmina Nova. Ad cantum leticiae’ ed è l’ultimo lavoro discografico del Coro Vincenzo Ruffo Città di Cervignano diretto da Davide Pitis. Il cd verrà presentato domenica 22 aprile alle ore 11 a Palazzo Mantica di Udine, sede della Società Filologica Friulana (ingresso libero), per un incontro moderato dal musicologo Alessio Screm. Per informazioni: info@corovincenzoruffo.it.

Streeat® Food Truck Festival ritorna a Udine

La carovana del Streeat Food Truck Festival, con i suoi colori e profumi, si prepara a ritornare a grande richiesta a Udine, dal 20 al 22 aprile, nella splendida cornice del Giardin Grande di Piazza Primo Maggio, per quella che è la 5° edizione del festival in città. Maggiori info, qui.

Agenzia investivativa

La compagnia ‘Teatromania’ onlus anche quest’anno propone una esilarante commedia con scopi benefici. Domenica 22, alle ore 20.30, al Teatro Palamostre di Udine, Ciro Navarra porta in scena ’Agenzia investivativa’, due atti comici di Samy Fayad. Il ricavato sarà devoluto alla Residenza per persone con handicap gravi e gravissimi di via Gervasutta di Udine.