Gli eventi in programma mercoledì 21 aprile

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 aprile, a Udine e provincia, eccoli.

Far East Film Festival

Ventesima edizione, a Udine dal 20 al 28 aprile, per il Feff. Per 9 giorni il capoluogo friulano si trasformerà ancora una volta nell’epicentro europeo del cinema asiatico. 9 giorni di film e di incontri, al Teatro Nuovo e al Visionario, 9 giorni di eventi, disseminati nel cuore della città, per continuare a scoprire le somiglianze nelle differenze e le differenze nelle somiglianze. Per continuare a sommare persone e passione. Maggiori info, qui.

‘Resistenza in festa’

Un pomeriggio di musica, convivialità, canti e parole per ricordare le lotte di ieri per la libertà e la democrazia, e per ribadire con forza l'impegno di oggi per una società antifascista e antirazzista che metta al centro il valore della persona, dell'uguaglianza, della solidarietà. I dettagli, qui.

‘Giornata mondiale della terra’ al Lago di Cornino

Il 25 aprile un altro evento da non perdere: ‘Laghi, oasi e natura. Il Friuli collinare…un’esperienza da vivere’, un appuntamento, novità della stagione 2018, dedicata alla scoperta di uno dei tesori del nostro Friuli: la Riserva del Lago di Cornino. Ai partecipanti saranno proposte due visite guidate gratuite, alle 10 e alle 14.30 (durata 2 ore e mezza). Info, qui.

Cosplay Contest

È uno degli appuntamenti più attesi dei Feff Events e porta ogni anno a Udine centinaia di giovani festanti. È il celebre Cosplay Contest. Mercoledì 25 aprile non sarà quindi strano veder sfilare per le strade della città Sailor Moon a braccetto con Goku e Super Mario; Udine si popolerà dunque di supereroi, mostri, guerrieri, principesse che trasformeranno via Mercatovecchio in un mondo uscito direttamente da un fumetto giapponese. Maggiori info, qui.

10^ Festa dell'Oasi ai Quadris di Fagagna

I Quadris di Fagagna (via Caporiacco) si appresta a festeggiare la 10^ Festa dell'Oasi. L’appuntamento è per il 25 aprile, dalle 9. Tutti i dettagli, qui.