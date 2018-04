Morte bianca a Pontebba: bimba di 8 mesi trovata senza vita nel suo lettino

PONTEBBA – Una bimba di 8 mesi è stata trovata senza vita nel suo lettino. E’ accaduto a Pontebba venerdì mattina, quando la mamma ha notato che la sua piccola, Noemi, non stava respirando. Attimi di panico e grande apprensione nell’attesa dei soccorsi, giunti sul posto con l’elicottero del 118 decollato dall’elibase di Campoformido. Purtroppo per la piccola non c’è stato nulla da fare. A darne notizia è il Gazzettino.

La Procura della Repubblica di Udine, informata del fatto, ha disposto l’autopsia sul corpicino della bimba. E’ probabile possa trattarsi di una morte bianca. Una notizia che ha scosso non solo parenti e amici, ma l’intera comunità di Pontebba, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia colpita da questo dramma.