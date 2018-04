Anticipo d'estate: Lignano Pineta apre due stabilimenti

LIGNANO – Questo anticipo d’estate ha convinto alcuni operatori di Lignano Pineta ad anticipare di una quindicina di giorni l’apertura ufficiale della stagione. E così già sabato 21 e domenica 22 aprile gli stabilimenti balneari 6 (bandiera francese) e 7 (bandiera austriaca) di Lignano Pineta saranno aperti al pubblico per la prima tintarella.

A darne comunicazione è Giorgio Ardito: «E’ scoppiata l’estate, la gente ha voglia di mare: tante telefonate, e-mail, Whatsapp di affezionati clienti, ci hanno convinti a uno sforzo eccezionale ad aprire per sabato 21 e per domenica 22 aprile. Servizi igienici, salvataggio, ombrelloni e lettini li potrete trovare a vostra disposizione». E certamente l'afflusso di persone sarà notevole, visto che la gente ha molta voglia di stare al sole e, ne siamo convinti, non mancherà chi si avventurerà con il primo bagno della stagione!