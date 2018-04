E' morto Alessandro, il bimbo di 2 anni malato di Sma

PAGNACCO - Giovedì sera alle 22.30 si è spento Alessandro Macorig, di due anni, il bimbo di Pagnacco a cui fu diagnosticata a soli cinque mesi l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, comunemente chiamata Sma. La fine di una battaglia - combattuta ogni singolo giorno - che ha coinvolto i suoi cari, la mamma Laura, il papà Massimiliano e le due sorelline. Anche se nell'ultimo anno un trattamento sperimentale per rallentare il decorso della malattia gli aveva permesso di godere di una discreta qualità di vita (riusciva a parlare e a chiamare i suoi genitori), negli ultimi tempi il male si era ripresentato più aggressivo impedendogli di deglutire e di respirare bene. A complicare una già delicatissima situazione è sopraggiunto un malore. Domenica 15 aprile il piccolo è stato ricoverato al Burlo di Trieste e affidato a delle cure palliative in attesa dell'inevitabile epilogo.

Alessandro, nel 2017, è stato uno degli attori della campagna di raccolta fondi nazionale #facciamolotutti dell'associazione Famiglie Sma cui ha partecipato anche il comico barese Checco Zalone; uno spot tutto da ridere per la ricerca contro l’atrofia muscolare spinale.

I funerali si terranno lunedì 23 aprile alle 16 nella chiesa di Pagnacco giungendo dal cimitero di Sant'Anna di Trieste.