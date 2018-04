"Foreste sottosopra", anche Bordano aderisce alla campagna di sensibilizzazione ambientale

BORDANO - Da quest'anno iniziamo a raccontarvi di foreste: non solo l’Amazzonia o il Congo, per intenderci, ma anche quelle sommerse (kelp) o semisommerse (mangrovie). Tutte le foreste sono il serbatoio della vita; possiamo ancora fare qualcosa per fermare la loro annunciata scomparsa?

'Foreste sottosopra' è una campagna ideata dal gruppo di lavoro Eduzoo che nasce dall’esigenza di informare e sensibilizzare il pubblico sul delicato tema delle foreste. Anche la Casa delle Farfalle aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa da UIZA con l’evento che si terrà domenica 22 aprile a Bordano.

PARLIAMO DEL PROBLEMA DELLE FORESTE - Le foreste emerse occupano 4 miliardi di ha di superficie globale, circa il 30% delle superfici continentali, ma non sono le sole, ad esse dobbiamo aggiungere tutte quelle foreste che sono in parte o completamente sommerse. Possiamo trovare le foreste quindi sia sotto che sopra il livello dell’acqua. Le stesse foreste sono sottosopra, a soqquadro a causa della forte pressione antropica. Si stima che ogni 2 secondi venga distrutta un’area pari a un campo di calcio e le cause della deforestazione sono principalmente legate al commercio illegale del legname, alla diffusione di allevamenti intensivi e alla necessità di avere nuove aree dedicate all’agricoltura.

IL PROGRAMMA - Le attività si svolgeranno dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 presso gli sterni della Casa delle Farfalle di Bordano (via Canada, 5). La partecipazione è a titolo gratuito. Ci saranno diverse attività e l'offerta di ristorazione, all’esterno della Casa delle Farfalle da questa stagione avverrà in collaborazione con 'Friulando', una rete d’impresa che Farfalle nella testa ha fondato insieme ad altri cinque soggetti friulani, con lo scopo di promuovere le interazioni tra natura ed enogastronomia e creare offerte congiunte per i turisti che arrivano in regione.

Per ulteriori informazioni: tel. 344.2345 406 - 0432.1636175 | www.bordanofarfalle.it | info@bordanofarfalle.it