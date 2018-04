Tragico incidente: ha un malore sul camion. Muore a 55 anni

CASTIONS DI STRADA – Un tragico incidente nel pomeriggio di mercoledì, 18 aprile, è costato la vita a Luigino Danelutto, camionista friulano 55enne, originario di Castions di Strada.

L’uomo ha perso la vita mentre si trovava alla guida di un autotreno della Ceccarelli Group - ditta per la quale lavorava - sulla BreBeMi (la Brescia-Bergamo-Milano), al chilometro 18 tra i caselli di Calcio e Chiari ovest.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE - Luigino ha improvvisamente perso il controllo del mezzo sbandando verso sinistra, ha tagliato le tre corsie della A35 fino a sfondare il guard-rail di cemento che separa i due sensi di marcia e finendo la sua terribile corsa dall’altra parte della carreggiata. E’ morto sul colpo. I soccorsi, seppur rapidissimi, non sono serviti a salvarlo.

SI ATTENDE L'ESITO DELL'AUTOPSIA - Le cause del decesso - che potrebbero essere legate a un malore o a un colpo di sonno – verranno chiarite dall’esame autoptico. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L’incidente ha provocato il blocco totale del traffico per Brescia per più di tre ore mentre il traffico in direzione di Milano, è proseguito su una corsia, sotto il controllo di due pattuglie della stradale. Il funerale sarà celebrato sabato 21 aprile alle 16 a Castions di Strada. A scortarlo fino in chiesa gli amici motociclisti, che si sono dati appuntamento alle 15 presso le onoranze funebri Gori.