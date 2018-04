Che tempo farà domenica 22 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di domenica 22 aprile, prevede cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con atmosfera più umida rispetto ai giorni precedenti e temperature pomeridiane in ulteriore calo per la brezza dal mare più fresca che interesserà la costa e, in parte, anche la pianura. Sui monti cielo in genere poco nuvoloso o localmente variabile. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano al confine col Cadore.