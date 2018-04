Donna di 67 anni rapinata e minacciata da due malviventi

TRICESIMO – Una donna di 67 anni di Tricesimo, che vive da sola, è stata rapinata e minacciata da due malviventi durante la notte. Il fatto è accaduto sabato alle 2 del mattino. Due persone hanno abbattuto la porta d’ingresso entrando in casa e trovandosi davanti la donna, che non riuscendo a prendere sonno stava guardando la tv sul divano. I due prima l'hanno immobilizzata, poi minacciata con due coltelli da cucina, intimandole di consegnare loro denaro e gioielli.

BOTTINO MAGRO - Ma la 67enne, in casa, altro non aveva se non 30 euro. E così i ladri, presentatisi in casa con il volto trafugato da un passamontagna, se la sono data a gambe con il magro bottino. La donna ha subito chiamato i carabinieri denunciando l'accaduto. Sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Udine.