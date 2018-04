Trasportava latticini e salumi a temperatura ambiente

PALMANOVA – Trasportava latticini e salumi destinati alla vendita, senza i requisiti igienico sanitari a una temperatura molto al di sopra del consentito. Per questo un uomo residente in Campania è stato denunciato dalla Polizia stradale di Palmanova. Nel corso di un controllo, sulla sua auto, sono stati scoperti 121 chili di mozzarella di bufala campana e fiordilatte insieme a 28 chili di salumi sottovuoto. Alimenti conservati all’interno di scatole di polistirolo e cartone, a temperatura ambiente, anziché in appositi contenitori refrigerati.

L'auto condotta dal campano è stata fermata all'altezza di Palmanova all'alba di sabato, poco dopo le 6, lungo la carreggiata Est della A4. Le mozzarelle fiordilatte e di bufala, così come i salumi, sono risultati provenire dal Salernitano: erano destinati a essere venduti in Friuli. La merce è stata sequestrata e sarà smaltita da una ditta specializzata, che provvederà alla sua distruzione.