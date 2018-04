Tricesimo, 80enne si trova a tu per tu con il ladro in camera da letto

TRICESIMO – Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di una donna di Tricesimo rapinata in casa da alcuni malviventi. Una situazione che si è ripresentata tra sabato 21 e domenica 22 aprile nella località Pedemontana, quando un’80enne è stato svegliato di soprassalto da alcuni rumori, trovandosi davanti un uomo incappucciato entrato nella sua camera da letto.

L’uomo si è messo a urlare e il ladro è fuggito, non prima però di aver rubato tre orologi del valore di circa 700 euro. Il furfante era riuscito a entrare in casa forzando una finestra. L’80enne si è poi rivolto ai carabinieri denunciando l’accaduto. Sono in corso le indagini.