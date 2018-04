Si ferisce con la lama della motozappa: 50enne in terapia intensiva

CHIUSAFORTE – Un uomo di 50 anni, M.M. le sue iniziali, è rimasto ferito in modo grave nel pomeriggio di domenica mentre stava utilizzando una motozappa. L’incidente è avvenuto a Chiusaforte. L’uomo, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato con una gamba nella lama del macchinario agricolo.

Sul posto, dove sono giunti anche i carabinieri, è intervenuto l’elicottero del 118 inviato dalla centrale Sores di Palmanova. Il 50enne è stato prima liberato dai Vigili del Fuoco (del distaccamento di Gemona del Friuli con i volontari del distaccamento di Pontebba), poi è stato preso in carico dai sanitari che l’hanno stabilizzato e condotto in ospedale con urgenza. Le sue condizioni sono gravi e per questo è stato accolto nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia.