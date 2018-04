Ultima settimana prima del voto: Salvini e Martina in Fvg

UDINE – Per l’ultima settimana prima delle elezioni del 29 aprile sono attesi altri due big nazionali in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Matteo Salvini (Lega) e di Maurizio Martina (Pd).

IL PROGRAMMA DI SALVINI - Il leader del Carroccio è arrivato in Fvg già domenica, dove alle 21.30 è atteso a Monfalcone, in piazza delle Repubblica per un comizio. Il giorno successivo prima tappa a Trieste, alle 9.30 in piazza della Borsa, poi a Tolmezzo, alle 12, in piazza XX Settembre, quindi a Paularo, alle 13.45, in piazza Nascimbeni. Salvini nel pomeriggio toccherà anche Gemona, alle 15.15, in piazza Garibaldi, Cividale alle 17, in Largo Boianni e Codroipo alle 19 in piazza Garibaldi. Il numero uno della Lega dovrebbe tornare in Friuli Venezia Giulia anche venerdì 27 aprile per il gran finale in vista del voto.

ECCO DOVE SARA' MARTINA - Giornata ricca di appuntamenti anche per il segretario nazionale del Pd. Alle 15 arriverà a Trieste, all’Area Science Park (Padriciano 99), su iniziativa di Francesco Russo, per incontrare, con i candidati Pd, i ricercatori e i tecnici, il presidente Sergio Paoletti, il professor Oscar Burrone del centro Icgeb e Michele Balbi della Teorema Engenering, che ha guidato alla fiera di Las Vegas le migliori startup innovative italiane. Alle 16 si sposterà alla conferenza stampa organizzata nel gazebo Pd in piazza della Borsa, assieme al candidato presidente Sergio Bolzonello, il segretario regionale Salvatore Spitaleri, il segretario provinciale Giancarlo Ressani, i candidati al Consiglio regionale nel collegio di Trieste, per toccare alcuni temi della campagna elettorale e portare un saluto a militanti e simpatizzanti. A seguire alle 17.30 sarà a Fiumicello, alle 18.45 a gradisca d’Isonzo.