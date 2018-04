Udine batte Imola e conclude al 4° posto la stagione regolare

UDINE - La Gsa Udine conclude la stagione regolare battendo tra le mura amiche per 85 a 71 l'Andrea Costa Imola. Una vittoria che significa quarto posto finale in classifica con il conseguente diritto a disputare l'eventuale gara 5 in casa nel primo turno dei play-off che vedranno impegnati i friulani contro Tortona, giunta quinta nel girone ovest di serie A2. Nel match contro i romagnoli, Udine ci ha messo un po' a carburare, con Imola, arrivata al Carnera non per fare la semplice comparsa, che ha reso difficile la vita ai friulani per i primi 30'. Nell'ultima frazione, con un'azione velocizzata da un Caupain ispirato e da un Dykes in vena di spettacolo (due stoppate hanno strappato un applauso lunghissimo ai 3.300 del Carnera), i bianconeri sono scappati definitivamente agguantando gli importanti due punti.

L'inizio match vede i padroni di casa avanti 6-0 con la guardia Dykes straripante. Coach Cavina, ex di giornata, cambia Penna con Bell e l'Andrea Costa realizza un parziale di 12 a 0 (6-12) con quattro triple di fila da parte di Willson, Bell (due) ed Alviti. Coach Lardo risponde facendo entrare Nobile al posto di un Caupain apparso fuorigiri (2 passaggi finiti fuori campo) ed Udine risponde con un controparziale di 9 a 0 (15-12). Gli ultimi colpi della prima frazione sono, però, ancora di Imola torna avanti di due lunghezze con una tripla di Bell (18-20).

In apertura di secondo quarto, Caupain dà segni di risveglio e Udine va avanti di 7 punti (28-21), costringendo coach Cavina a chiamare time-out. La reazione dell'Andrea Costa è immediata e porta la firma di Toffali che realizza cinque punti di fila riportando a contatto gli ospiti (28-26). Udine si affida allora ai suoi lunghi, arrivano i punti di Ferrari, Mortellaro e Diop, ma Alviti, con una palla recuperata conclusa da una potente schiacciata e una tripla del solito Bell danno il -1 a Imola all'intervallo (38-37).

Nella terza frazione, la Gsa gioca in fiducia e tocca il +10 con un canestro di un preciso Pellegrino (48-38), ma Imola, prima con un sontuoso Bell e poi con il fighter Alviti, rimane in scia dei friulani fino all'inizio dell'ultimo quarto. Udine negli ultimi dieci minuti molla il freno a mano e gioca in velocità spinta da un Caupain che prende definitivamente le redini della squadra. Pinton con una tripla porta Udine sul +11 (71-60), Gasparin, Willson e Bell provano a tenere in vita il match, ma quando un indiavolato Dykes «inchioda» prima Willson e poi Penna il filmato del match mostra i titoli di coda. Il pubblico del PalaCarnera inscena una lunga ola, Dykes suggella la sua ottima partita con gli ultimi canestri ed i due punti finiscono a Udine.

G.S.A. Udine - Andrea Costa Imola Basket 85-71 (18-19, 38-37, 61-58)

G.S.A. Udine: Dykes 18, Mortellaro 16, Caupain 14, Pellegrino 14, Diop 9, Pinton 6, Raspino 3, Nobile 3, Ferrari2, Bushati, Chiti. All. Lardo.

Andrea Costa Imola Basket:Bell 26, Alviti 12, Wilson 12, Gasparin 8, Simioni 7, Toffali 5, Penna 1, Prato, Cai, Turrini n.e.. All. Cavina.