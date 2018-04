Incidente a Lignano: feriti papà, mamma e bimba di 4 anni

LIGNANO – Una famiglia di Remanzacco è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio a Lignano. L’auto su cui viaggiava, un’Alfa Romeo 147, si è scontrata con una Land Rover all’incrocio tra Corso dei Continenti e via delle Arti. Il papà di 24 anni è rimasto ferito in modo serio ed è stato portato all’ospedale di Trieste con l’elicottero del 118. Mamma e figlioletta di 4 anni, invece, sono state portate in codice giallo al pronto soccorso di Latisana. Illesi i due ragazzi a bordo della Land Rover. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la Polizia locale, questi ultimi chiamati a stabilire le responsabilità del sinistro.