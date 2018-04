Colpo a Faedis: spariti 1.500 euro in contanti e oggetti preziosi

FAEDIS – Ennesimo furto in Friuli. Questa volta, a finire nel mirino dei ladri, è stata un’abitazione a Faedis, nella zona di via dei Campi. Ingente il bottino, con i malviventi che dopo aver frugato in ogni stanza della casa sono riusciti a trovare 1.500 euro in contanti e beni preziosi del valore di migliaia di euro. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

I padroni di casa, al loro rientro, non hanno potuto fare altro che segnalare l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cividale.