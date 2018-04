Via Marangoni chiusa e il traffico in città va in tilt

UDINE - Sono partiti lunedì mattina i lavori per la riasfaltatura di via Marangoni. Notevoli i disagi per il traffico cittadino, con la circolazione che poco dopo le 12 è andata letteralmente in tilt tra via Gorghi, via Poscolle, via Zanon e nelle aree limitrofe. Sono dovuti intervenuti i vigili urbani per cercare di smaltire le code venutasi a creare. Una situazione che va a sommarsi a quanto sta avvennedo in via Cividale, strada anch'essa interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale.

Come ha previsto il Comune di Udine, saranno due i lotti previsti per creare meno disagi possibile alla circolazione. Nello specifico, il primo tratto di via Marangoni, da piazzale Cella a via della Cisterna, sarà chiuso al traffico nelle sole giornate che vanno da lunedì 23 a sabato 28 aprile, oltre ad un'altra sola giornata per l'asfaltatura dell'incrocio con via della Cisterna. Il secondo lotto di lavori, invece, che interesserà il tratto da via della Cisterna verso piazzale XXVI Luglio fino a via Andervolti, non prevederà chiusure al traffico, ma solo il restringimento della carreggiata.