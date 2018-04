Vinto 1 milione di euro al bar Manhattan di viale Palmanova

UDINE – Colpo grosso al bar Manhattan di viale Palmanova, dove è stata centrata la combinazione vincente del MillionDay, gioco a scommessa della Sisal. Sabato qualche fortunato giocatore ha centrato una combinazione di 5 numeri su 55, portandosi a casa ben 1 milione di euro. Come ha spiegato il titolare del bar al Messaggero Veneto, la schedina vincente è stata giocata attorno alle 11.56 di sabato.

Nessuna informazione, invece, sull’identità dell’uomo è della donna che ha indicato i numeri poi estratti: 3, 14, 28, 35, 53. Una grande soddisfazione per i gestori del locale e grande festa anche per i clienti, che sperano di che la Dea Bendata abbia lasciato ancora un po’ di fortuna nel locale, che non è nuovo a vincite ai giochi della Sisal.