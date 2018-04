Colpisce una bimba senza motivo facendola cadere a terra: arrestata

UDINE – Una donna di 31 anni, originaria della Repubblica Ceca, è stata arrestata dalla Polizia di Udine dopo aver aggredito, senza motivo, una bambina in bicicletta. La donna ha colpito con una sberla la piccola, che transitava insieme al padre, facendola cadere a terra, fortunatamente senza conseguenze. La 31enne, poco prima, si era resa protagonista anche di alcuni atti di vandalismo nei confronti di due auto in sosta e di un motorino. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il fatto è accaduto lunedì pomeriggio nella zona di Viale Ungheria, sotto i portici del bar Kikò. Sono stati proprio i clienti del locale, dopo aver assistito alla scena, a chiamare la Polizia, che è giunta sul posto in breve tempo. La donna è stata bloccata e pare non abbia dato spiegazioni plausibili per il suo gesto. La 31enne oltre che per aggressione potrebbe rispondere anche di danneggiamento.