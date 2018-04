Grave incidente stradale a Fagagna: coinvolto anche un mezzo della Saf

FAGAGNA – Grave incidente stradale a Fagagna, all’incrocio tra via Germanica e la strada provinciale 5. A scontrarsi, nella mattinata di martedì 24 aprile, sono state tre auto, e una corriera della Saf. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Fagagna.

I feriti sarebbero due, che viaggiavano a bordo di un’Audi A3 e di un’Opel Tigra. Coinvolta nel sinistro anche una Renault Kangoo. Tutte sarebbero finite contro la corriera di linea, che fortunatamente in quel momento non trasportava passeggeri. I feriti sono stati portati in ospedale a bordo di due ambulanze, giunte sul posto insieme a un’automedica. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco da Udine.