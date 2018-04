Berlusconi in Friuli per 3 giorni: il 25 aprile potrebbe essere a Porzûs

UDINE – Era il big della politica che ancora mancava. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, tenta di ritagliarsi uno spazio nello strapotere (anche mediatico) della Lega e si trasferisce, per alcuni giorni, in Friuli Venezia Giulia. Atteso già per il pomeriggio di martedì 24 aprile, l’ex presidente del Consiglio dovrebbe restare in regione fino a venerdì 27 aprile, con l’obiettivo di tirare la volata ai candidati forzisti in Fvg. Berlusconi ha voglia di strappare un risultato positivo anche in regione dopo i numeri positivi ottenuti in Molise, come ha scritto anche su Facebook: «Dal Molise parte un segnale nazionale importante: il centro-destra unito ha la capacità di raccogliere il consenso degli italiani per guidare le regioni ed il Paese. Il messaggio degli elettori è stato chiaro, ora dobbiamo impegnarci con tutte le nostre energie per ripetere lo stesso successo in Friuli Venezia Giulia questa settimana!». Il Cavaliere tenterà anche di rubare la scena alla Lega e a Matteo Salvini, che in Fvg, ormai, è di casa.

Berlusconi dovrebbe incontrare candidati ed elettori martedì tardo pomeriggio-sera in piazza XX Settembre, a Pordenone. Il programma è in via di definizione e con il Cavaliere, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Berlusconi, da alcune indiscrezioni, dovrebbe fare tappa in alcuni dei Comuni chiamati al voto: Sacile, Aquileia, Martignacco. Pare che il 25 aprile possa salire fin sulle malghe di Porzûs, luogo simbolo delle lotte interne tra formazioni partigiane. Vi daremo aggiornamenti più precisi quando sarà comunicato il programma ufficiale della visita.