Luca Zingaretti in Friuli per girare una puntata del commissario Montalbano

VENZONE – Luca Zingaretti, noto al grande pubblico per essere l’interprete del commissario Montalbano, è in Friuli per girare una puntata della fortunata fiction ispirata dai romanzi di Andrea Camilleri.

Dopo i primi ciak a Cividale, il set si è spostato in un’altra cittadina simbolo della regione, Venzone. Qui, nella giornata di martedì 24 aprile, il sindaco Fabio Di Bernardo ha voluto consegnare il sigillo del Comune a Luca Zingaretti e al regista Alberto Sironi. Quest’ultimo ha colto l’occasione per ringraziare tutti friulani per la disponibilità e gentilezza dimostrata in questi giorni, i cittadini come gli amministratori che hanno ospitato la produzione, lodando la cura del paesaggio e la bellezza degli scenari naturali.