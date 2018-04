Tamponamento in via del Cotonificio: ferita una ventenne

UDINE – Incidente stradale, poco dopo le 8 di martedì 24 aprile, in via del Cotonificio. A scontrarsi sono state due vetture: una Renault Clio condotta da una donna classe 1993 di Bordano e una Citroen C2 guidata da una ragazza di Udine classe 1998.

Come hanno riferito gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli centrale, la Clio, mentre percorreva via del Cotonificio in direzione città, ha tamponato la Citroen. Quest’ultima vettura, a causa dell’urto, finiva contro una terza auto, una Lancia Phedra condotta da un 66enne di Udine.

Solo una delle persone coinvolte nell’incidente è rimasta ferita: si tratta della ventenne che è stata soccorso dal personale del 118 e portata in Pronto Soccorso a bordo di un’ambulanza.