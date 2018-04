Cade dall'albero in giardino: ferito un 54enne

SAN DANIELE – Un 54enne di Villanova di San Daniele è rimasto ferito nella mattinata di mercoledì 25 aprile dopo essere caduto da un albero. Da quanto riferito dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria, l’uomo ha riportato un trauma toracico (è rimasto sempre cosciente) ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine. Il fatto si è verificato in via Padre Daniele.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 nel giardino del 54enne, che probabilmente sfruttando la bella giornata di sole, aveva decisi di potere alcune piante. Qualcosa però è andato storto e l’uomo ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri.