Grave incidente a Canussio di Varmo: feriti due centauri

VARMO – Grave incidente stradale a Canussio di Varmo. Nel primo pomeriggio di mercoledì 25 aprile, poco dopo le 15, in via Crescentia si sono scontrate due motociclette. Uno dei due centauri se l’è cavata con traumi minori ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Latisana, in codice verde. Più serie le condizioni dell’latro motociclista, elitrasportato all’ospedale di Udine con gravi traumi alle gambe. Per la la prognosi è riservata.

Restano da chiarire le dinamiche del sinistro. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fyuoco, che si sono occupati della bonifica dei mezzi e della carreggiata, e le forze dell’ordine. L’intervento medico è stato cordinato dalla Sores, la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria di Palmanova.