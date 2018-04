Che tempo farà giovedì 26 aprile? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per la giornata di giovedì 26 aprile, l'Osmer Fvg prevede, su bassa pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sull'alta pianura e sulla zona montana in prevalenza poco nuvoloso al mattino, ma sarà probabile poi un aumento della nuvolosità. Dal pomeriggio sui monti probabili piogge da moderate ad abbondanti e possibili temporali che, in serata, potrebbero interessare la pianura e seppure con bassa probabilità forse anche la costa. In giornata vento da sud o sud-est moderato sulla costa, in serata Bora da moderata a sostenuta.