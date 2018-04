Scontro tra due ciclisti: un 48enne finisce in ospedale

CAMPOLONGO – Scontro tra due ciclisti sulla ciclabile che collega Campolongo al Torre e la frazione di Perteole di Ruda. L’incidente, avvenuto nella mattinata di mercoledì 25 aprile, ha coinvolto un 48enne che è stato costretto a ricorrere alle cure del personale del 118. Sul posto è intervenuto l’elicottero insieme a un’ambulanza. L’uomo, elitrasportato all’ospedale di Udine, ha riportato un forte trauma alla regione cervicale.

Dopo lo scontro, è stato uno dei due ciclisti coinvolti a chiamare i soccorsi. Le cause dell'incidente tra bici sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi.